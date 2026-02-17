Vinted la nuova frontiera delle truffe è il tentativo di estorsione sessuale

Su Vinted, una donna ha ricevuto minacce di natura sessuale dopo aver venduto alcuni vestiti, un episodio che evidenzia come il rischio di estorsione sia diventato una minaccia concreta sulla piattaforma. Nei giorni scorsi, un utente ha cercato di ottenere denaro attraverso pressioni e intimidazioni, sfruttando il sistema di messaggi privati. La situazione dimostra come le truffe online possano evolversi in forme più pericolose, mettendo a rischio la sicurezza degli utenti.

Una truffa su Vinted che rischia di trasformarsi in estorsione sessuale. Succede anche questo sulla nota piattaforma dedicata allo scambio di vestiti ed oggetti usati. Secondo quanto ricostruito dall'associazione PermessoNegato, i truffatori contattano i venditori fingendo di essere interessati all'acquisto di un capo di abbigliamento. Poi, invitano gli utenti a spostare la conversazione fuori da Vinted, su WhatsApp o Telegram. A questo punto i finti acquirenti chiedono prima di vedere i capi di abbigliamento indossati e poi iniziano a chiedere immagini sempre più esplicite. Per convincerlo ad inviare le foto l'ipotetico acquirente potrebbe inviare a sua volta delle foto simili per creare un rapporto di fiducia che però con tutta probabilità appartengono ad una precedente vittima.