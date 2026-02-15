Ti innamori online e perdi la casa | la nuova frontiera delle truffe sentimentali ora passa l’ipoteca sull’abitazione

Giovanni Rossi si è innamorato online e ha scoperto troppo tardi di aver messo a rischio la sua abitazione. La truffa sentimentale si è trasformata in una vera e propria minaccia per la sua casa, che ora potrebbe essere pignorata a causa di un debito falso creato per ingannarlo. Un fenomeno in crescita, dove i truffatori usano le storie d’amore per estorcere denaro e ottenere l’ipoteca sull’immobile delle vittime.