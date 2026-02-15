Ti innamori online e perdi la casa | la nuova frontiera delle truffe sentimentali ora passa l’ipoteca sull’abitazione
Giovanni Rossi si è innamorato online e ha scoperto troppo tardi di aver messo a rischio la sua abitazione. La truffa sentimentale si è trasformata in una vera e propria minaccia per la sua casa, che ora potrebbe essere pignorata a causa di un debito falso creato per ingannarlo. Un fenomeno in crescita, dove i truffatori usano le storie d’amore per estorcere denaro e ottenere l’ipoteca sull’immobile delle vittime.
Trovare l’amore su internet è diventato normale, ma dietro un profilo attraente potrebbe nascondersi qualcosa di molto peggio di una delusione sentimentale: il rischio di perdere la propria casa. Una nuova e inquietante strategia dei truffatori digitali sta mettendo in pericolo non solo i risparmi, ma anche il patrimonio immobiliare di migliaia di persone. La minaccia riguarda i prestiti garantiti dall’abitazione, chiamati tecnicamente Home Equity Line of Credit (HELOC). In pratica, sono finanziamenti che la banca concede usando la casa stessa come garanzia. Se non riesci a restituire i soldi, l’istituto può portarti via l’abitazione. 🔗 Leggi su Cultweb.it
La Juventus vince e ipoteca i playoff, l’Atalanta cade in casa e spreca una chance: la situazione delle italiane in Champions League e la nuova classifica
Nella quarta giornata di Champions League, la Juventus si mantiene in corsa per i playoff grazie a una vittoria importante.
Veronica Peparini e Andreas Muller, la differenza d?età, la crisi, la nascita delle gemelle e il matrimonio: «Quando ti innamori, corpo e mente vanno in una sola direzione»Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia.
Argomenti discussi: La food creator più amata d’Italia apre uno spazio a Torino dove cucinerà per il pubblico; Taylor Swift e le relazioni impossibili.
Ti innamori online e perdi la casa: la nuova frontiera delle truffe sentimentali ora passa l’ipoteca sull’abitazioneTrovare l’amore su internet è diventato normale, ma dietro un profilo attraente potrebbe nascondersi ... msn.com
TESTO SE TI INNAMORI MUORI, CANZONE NOEMI/ Analisi e significato (Sanremo 2025): amare senza pauraSe ti innamori muori, analisi del testo della canzone di Noemi al Festival di Sanremo 2025 e significato del brano, la necessità di amare senza paura SANREMO 2025, IL SIGNIFICATO DEL TESTO SE TI ... ilsussidiario.net
Apple Lovers Quando la passione è vera, si riconosce. E con le offerte Comet ti innamori di Apple ancora di più. In negozio e online fino al 14 febbraio. Scopri tutti i prodotti su https://www.comet.it/promozioni/apple-multiprodotto-bis facebook