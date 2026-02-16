Dai video e gli audio falsi alle telefonate e sms fraudolenti | è allarme per la nuova frontiera delle truffe online avanzate Ecco quali sono
Gli esperti segnalano che i truffatori stanno usando video e audio falsi per ingannare le persone, causando un aumento delle frodi online. I criminali sfruttano tecnologie avanzate per creare messaggi e telefonate fraudolente che sembrano autentiche, mettendo a rischio i consumatori. La Guardia di Finanza ha già sequestrato numerosi account usati per inviare sms ingannevoli, evidenziando la crescita di queste tecniche illegali.
Oltre al phishing tradizionale, i criminali utilizzano tecniche sempre più sofisticate. L'associazione Codici mette in guardia i consumatori: conoscerle è essenziale per difendersi efficacemente. Il vishing (voice phishing) combina telefonate e ingegneria sociale. I truffatori si spacciano per operatori bancari, forze dell'ordine o tecnici informatici, creando scenari urgenti per indurti a fornire dati o trasferire denaro. Ricorda: nessuna istituzione seria chiede dati sensibili per telefono. Se ricevi chiamate sospette, riaggancia e contatta direttamente l'ente attraverso i canali ufficiali. Non richiamare numeri forniti dal chiamante.
Falsi SMS del CUP: allarme truffe a Parma
È stata segnalata una serie di messaggi SMS fraudolenti che invitano i cittadini di Parma a contattare gli uffici del CUP.
Ti innamori online e perdi la casa: la nuova frontiera delle truffe sentimentali ora passa l’ipoteca sull’abitazione
Giovanni Rossi si è innamorato online e ha scoperto troppo tardi di aver messo a rischio la sua abitazione.
