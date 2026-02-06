Lotta al crimine e prevenzione | la Prefettura chiede aiuto all' Esercito Italiano

La Prefettura di Frosinone ha deciso di coinvolgere l’Esercito Italiano per rafforzare la lotta al crimine e la prevenzione. Durante una giornata a Cassino, il Prefetto Giuseppe Ranieri e il colonnello Salvatore Bizzarro hanno sottolineato come i militari possano essere un supporto importante per garantire sicurezza e ordine pubblico. La presenza delle forze armate rappresenta un passo deciso nella collaborazione tra istituzioni per contrastare i problemi di sicurezza in zona.

L'Esercito come presidio di valori e strumento operativo al servizio della sicurezza pubblica. È il messaggio emerso con forza dalla giornata istituzionale che si è svolta a Cassino, alla presenza del Prefetto di Frosinone Giuseppe Ranieri, del colonnello Salvatore Bizzarro, comandante del 3°.

