Settore calzaturiero italiano | Campania ancora in affanno sull’export
Il settore calzaturiero italiano nella regione Campania continua a affrontare sfide nell’export, sebbene si registrino segnali di stabilizzazione. Nonostante le difficoltà del contesto macroeconomico globale, le imprese del settore cercano di consolidare la propria presenza sui mercati esteri, mantenendo un approccio attento e progressivo verso la ripresa.
Il settore calzaturiero italiano inizia a mostrare segnali di progressiva stabilizzazione, pur all’interno di uno scenario macroeconomico globale ancora caratterizzato da forti incertezze. A delineare il quadro è l’indagine congiunturale condotta dal Centro Studi di Confindustria Accessori Moda, che fotografa l’andamento del comparto nei primi nove mesi del 2025. Nel periodo gennaio-settembre, i ricavi delle imprese associate registrano ancora una variazione negativa (-4,1% rispetto allo stesso periodo del 2024), ma il dato evidenzia un deciso rallentamento della flessione. In particolare, il terzo trimestre segna un calo tendenziale del fatturato contenuto nel -0,9%, un miglioramento significativo rispetto alle contrazioni più marcate della prima parte dell’anno. 🔗 Leggi su Zon.it
