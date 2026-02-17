Vino & Cocktail | l' incontro di due mondi
Il vino e i cocktail si incontrano di recente perché i bartender ora usano sempre più spesso il vino nei loro drink. Questa scelta nasce dal desiderio di offrire nuove esperienze ai clienti, che chiedono sapori diversi e originali. In molti bar italiani, le miscele con vino si trovano già nel menù, attirando appassionati di gusti innovativi.
È una storia affascinante quella tra vino e cocktail: due universi distinti che da sempre si rispettano, legati però a momenti diversi. Da una parte l'eleganza dell'intrattenimento con un cocktail colorato in mano, dall'altra il calice di vino che accompagna ogni pasto con la ritualità tipica della tradizione italiana. Per anni sono rimasti su binari paralleli, ma oggi questi mondi si intrecciano. Sempre più spesso il vino è diventato protagonista in mixology, dando vita a cocktail raffinati e innovativi. Parallelamente, il cocktail si è avvicinato alla tavola, sostituendo – in occasioni speciali – il classico vino durante pranzi o cene. 🔗 Leggi su Iltempo.it
