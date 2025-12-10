È disgustoso | il nuovo cocktail per le feste a base di gelato alla vaniglia e vino rosso fa discutere

Una nuova tendenza sta conquistando i social: un cocktail insolito a base di gelato alla vaniglia e vino rosso, che sta suscitando reazioni contrastanti. Originario degli Stati Uniti, questo mix sorprendente sta attirando l’attenzione degli appassionati di sperimentazioni gastronomiche, generando discussioni tra curiosità e sdegno.

Avete mai provato a mischiare gelato e vino? La tendenza viene direttamente dagli Stati Uniti e sta spopolando sui social. Il cocktail “ natalizio ” prevede di mettere una o due palline di gelato (alla vaniglia o simile) in una coppetta e poi di versarci sopra del vino rosso. Un’accoppiata che, però, non a tutti sta piacendo. Secondo alcuni il “wine float” è delizioso, ma in molti hanno invece considerato l’insieme “ disgustoso “. La tendenza, per la verità, non è del tutto nuova. Circola infatti sui social già da alcuni mesi ma con le feste è tornata ancora più presente. Secondo un produttore di vino di TikTok che si fa chiamare The Barrel Dork l’accoppiata è “schifosa”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it