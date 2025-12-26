Beer Attraction 2026 Rimini | food & beverage cocktail vincente

Dal 15 al 17 febbraio 2026 Rimini torna a essere la capitale italiana del gusto professionale con Beer&Food Attraction 2026. Stiamo parlando dell’attesissima fiera internazionale che ogni anno richiama in Riviera Romagnola (Rimini Fiera) operatori da tutta Europa grazie alla sua capacità di anticipare tendenze, trend e innovazioni del settore Out of Home. BEER ATTRACTION 2026: GRANDE ATTESA A RIMINI ANCHE PER SIGEP 2026. L’edizione 2026 (a distanza di poche settimane da Sigep 2026 di cui avevamo parlato nelle ultime settimane, qui nel nostro blog) si preannuncia ancora più ricca e densa di emozioni. 🔗 Leggi su Danielebartocciblog.it

Beer&Food Attraction si espande e lancia il nuovo settore Mixology Attraction

