Vilnius Airport halts flights again after suspected Belarus balloon incursion

La sospensione dei voli all'aeroporto di Vilnius è stata nuovamente decisa a causa di sospette intrusioni di palloni provenienti dalla Bielorussia, che hanno compromesso la sicurezza dello spazio aereo. La situazione sottolinea le tensioni nella regione e l'importanza di monitorare attentamente eventuali minacce aeronautiche. Le autorità stanno valutando le misure di sicurezza per garantire la protezione dei voli e dei passeggeri.

VILNIUS, Jan 27 (Reuters) - Vilnius Airport suspended operations again on Tuesday due to suspected disruption of Lithuania's airspace by balloons sent from Belarus, authorities said. The airport closed at 1705 GMT and was scheduled to reopen at 1805 GMT, a National Crisis Management Centre spokesperson told Reuters. The airport, located some 30 km (19 miles) from the Belarusian border, has been closed more than 10 times since early October over similar incidents. It last had to shut on December 3. L'aeroporto è stato chiuso alle 1705 GMT e la riapertura era prevista per le 1805 GMT, ha dichiarato a Reuters un portavoce del Centro nazionale di gestione delle crisi.

