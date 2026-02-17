Villorba Carnevale in Musica | I Solisti della Serenissima rivivano il lusso del Settecento veneziano

I Solisti della Serenissima hanno portato il fascino del Settecento veneziano a Villorba, riempiendo l’Auditorium Mario Del Monaco di musica e colori. La serata di domenica 15 febbraio 2026 si è conclusa con il tutto esaurito, dimostrando quanto il pubblico apprezzi questa rievocazione storica. Gli artisti hanno rivisitato pezzi classici, coinvolgendo gli spettatori in un viaggio nel tempo attraverso le note.

I Solisti della Serenissima Incantano Villorba: Concerto di Carnevale Sold Out. Un pubblico entusiasta ha riempito l'Auditorium Mario Del Monaco di Villorba domenica 15 febbraio 2026 per un concerto di Carnevale che ha celebrato la tradizione musicale veneziana. L'Orchestra da Camera "I Solisti della Serenissima" ha offerto una performance di alto livello, registrando il tutto esaurito con 150 spettatori presenti. L'evento, promosso dall'Amministrazione comunale, ha rappresentato un'immersione nel lusso e nello splendore del Settecento veneziano. Un Viaggio nel Tempo: L'Atmosfera del Settecento Veneziano.