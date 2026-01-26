L’artico veneziano e la rotta dei ghiacci rappresentarono un’attrattiva anche per Venezia, capitale commerciale e marittima. Nel 1522, in segreto, giunse a Venezia Girolamo Bucignolo, inviato di Sebastiano Caboto, piloto mayor di Carlo V. Questa figura era responsabile delle esplorazioni atlantiche spagnole, un ruolo di grande importanza e prestigio, preceduto da figure come Amerigo Vespucci.

Nell’autunno del 1522 giunse in gran segreto a Venezia tal Girolamo Bucignolo, emissario di Sebastiano Caboto, all’epoca piloto mayor dell’imperatore Carlo V, cioè colui che gestiva le spedizioni spagnole lungo le nuove rotte atlantiche (carica di potere e di gran prestigio che Amerigo Vespucci aveva ricoperto prima di lui). “So io come tirarvi d’impiccio”, diceva in sostanza Caboto al Consiglio dei Dieci, la massima autorità politica della Serenissima, per bocca del fido Bucignolo. “Datemi fiducia e mezzi sufficienti ed io inaugurerò una rotta artica tutta veneziana che passando dalla Groenlandia porterà in Cina e da lì alle isole delle spezie”. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Artico veneziano. La rotta dei ghiacci fu una tentazione anche per la Serenissima

