Dopo l' inchiesta e la paura di Natale Vignali FI solleva il dubbio | Le opere sul Lamone reggono davvero?

Dopo le recenti preoccupazioni legate alle opere sul fiume Lamone, Vignali di Forza Italia solleva un dubbio sulla loro efficacia. La domanda riguarda la capacità delle opere realizzate lungo l’argine sinistro di tutelare le località di Boncellino, Traversara, Glorie e Villanova da potenziali alluvioni. È importante fare chiarezza sulla situazione attuale per garantire la sicurezza delle comunità interessate.

"Chiarire se le opere realizzate sull'argine sinistro del fiume Lamone siano oggi in grado di garantire la sicurezza delle località di Boncellino, Traversara, Glorie e Villanova rispetto al rischio di nuove alluvioni".Il capogruppo di Forza Italia Pietro Vignali si rivolge alla giunta regionale. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

