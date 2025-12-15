Vignali di Forza Italia critica il comportamento di De Pascale sulla gestione sanitaria, definendo le sue dichiarazioni un tentativo di mistificazione. Secondo Vignali, l'esponente del centrosinistra cerca di scaricare le responsabilità degli errori sulla governance nazionale, distorcendo i fatti per tutelare sé stesso e la propria parte politica.

© Ilrestodelcarlino.it - Vignali (FI): "Flop sulla sanità"

"De Pascale continua a mistificare per discolpare sé stesso e la sua parte politica e attribuire le responsabilità degli errori al governo. La questione più preoccupante è la sanità regionale". Questo l’attacco del presidente del gruppo Forza Italia nell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, Pietro Vignali (foto), riguardo l’intervista del governatore Michele de Pascale pubblicata dal nostro quotidiano. "La vicenda delle liste d’attesa in Emilia-Romagna è diventata un caso nazionale – precisa Vignali –. Il problema non sono i fondi statali, perché per la sanità non sono mai stati così tanti. Ilrestodelcarlino.it

