L’AD Rai Giampaolo Rossi graffia Mediaset | La Rai potrebbe comprare soap in Turchia ma preferisce investire sulla qualità

In un clima di sfide e tensioni tra i due grandi gruppi televisivi italiani, le recenti parole di Giampaolo Rossi gettano nuova luce sui giochi di potere e strategie del settore. Mentre Mediaset punta su soap turche, la Rai ribadisce il suo focus sulla qualità, alimentando una rivalità che si fa sempre più evidente anche nel mondo della serialità. Un duello che riflette le diverse anime delle due emittenti e il loro approccio al mercato televisivo.

© Davidemaggio.it - L’AD Rai Giampaolo Rossi graffia Mediaset: “La Rai potrebbe comprare soap in Turchia, ma preferisce investire sulla qualità” Non bastavano i botta e risposta tra La Ruota della Fortuna ed Affari Tuoi, ora anche la serialità diventa terreno di frecciatine non tanto velate tra Rai e Mediaset. E l’Amministratore Delegato dell’azienda pubblica Giampaolo Rossi non l’ha certo mandata a dire, snobbando e liquidando l’offerta cardine della concorrenza. La Rai potrebbe comprare soap in Turchia, sarebbe più conveniente, ma preferisce investire sulla qualità della fiction e i risultati si vedono anche dal riscontro del pubblico Queste le parole pronunciate ieri sera all’Auditorium Parco della Musica di Roma durante la presentazione del palinsesto Rai Fiction 2026. 🔗 Leggi su Davidemaggio.it Leggi anche: L’ad Rai, Giampaolo Rossi e la stoccata a Mediaset: “Potremmo comprare soap in Turchia, ma investiamo sulla qualità” Leggi anche: Rai-Mediaset, l’ad Rossi punge Pier Silvio e rivendica la qualità dell’industria italiana. Nel mirino le soap turche La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento. L’ad Rai, Giampaolo Rossi e la stoccata a Mediaset: “Potremmo comprare soap in Turchia, ma investiamo sulla qualità” - L'amministratore delegato della Rai, Giampaolo Rossi, lancia una stoccata a Mediaset parlando delle fiction e riferendosi in particolare a quelle turche ... fanpage.it

