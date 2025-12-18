Intelligenza Artificiale per velocizzare i servizi ai cittadini | il Comune lancia una mega piano informatico

Il Comune introduce un innovativo piano informatico basato sull'Intelligenza Artificiale per migliorare l’efficienza dei servizi ai cittadini. L’obiettivo è velocizzare le pratiche e semplificare le procedure, garantendo allo stesso tempo una maggiore sicurezza dei dati sensibili gestiti quotidianamente. Con questa iniziativa, si punta a modernizzare l’amministrazione pubblica, prevenendo attacchi informatici e offrendo un servizio più rapido e sicuro a tutta la comunità.

© Monzatoday.it - Intelligenza Artificiale per velocizzare i servizi ai cittadini: il Comune lancia una mega piano informatico Rafforzare la sicurezza informatica per prevenire gli attacchi hacker e proteggere i dati sensibili gestiti quotidianamente dagli uffici comunali. Ma anche l'impiego dell'Intelligenza Artificiale per rendere più snelli e rapidi i processi amministrativi e garantire un servizio migliore ai. 🔗 Leggi su Monzatoday.it Leggi anche: Cogit AI lancia il primo podcast realizzato con l'intelligenza artificiale Leggi anche: INPS raggiunge quota 27 milioni di assicurati e lancia la sfida dell’intelligenza artificiale: 38 progetti attivi per rivoluzionare i servizi previdenziali e sostenere le nuove generazioni Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Anche le tasse guardano al futuro: Avvicinare Sepi ai cittadini anche con l’intelligenza artificiale; Mainframe: come modernizzarlo con l’AI; Grid Dynamics firma un accordo di collaborazione strategica con AWS per promuovere il programma Data Foundations for Generative AI; «BASILICATA DIGITALE IN ASCOLTO». Anche le tasse guardano al futuro: "Avvicinare Sepi ai cittadini anche con l’intelligenza artificiale" - Andrea Bottone, amministratore unico della municipalizzata che si occupa della riscossione dei tributi: "Servizi più intuitivi e personalizzati. msn.com

Intelligenza artificiale: opportunità e sfide nel settore tecnologico - Analizziamo l'impatto dell'intelligenza artificiale nel settore tecnologico, esplorando opportunità, sfide e applicazioni future. notizie.it

L’intelligenza artificiale può renderci immortali. Ma è un rischio - Sempre più servizi permettono di condurre delle vere e proprie sedute spiritiche digitali. repubblica.it

il mio album di figurine creato con intelligenza artificiale "modellini auto concept tuning di tutto il mondo" (ogni errore di ortografia e dipeso dal computer) - facebook.com facebook

Ripensare l’eredità culturale al tempo dell’Intelligenza Artificiale. Oggi sull’Osservatore Romano il mio intervento agli Stati Generali del Digitale nella Cultura. #IA #Cultura #Digitale @oss_romano @MiC_Italia @bnc_roma x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.