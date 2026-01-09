FdI attacca | Grave problema di trasparenza

La Corte dei Conti ha segnalato un problema di trasparenza nella gestione di Formula Imola, coinvolgendo questioni di interesse pubblico. Simone Carapia, consigliere di Fratelli d’Italia, e Marta Evangelisti, capogruppo regionale dei meloniani, hanno evidenziato questa criticità, sottolineando l’importanza di un controllo più rigoroso nella gestione delle società pubbliche. La vicenda apre un nuovo capitolo nel dibattito sulla trasparenza e l’efficienza delle imprese pubbliche in Italia.

La bacchettata della Corte dei conti a Formula Imola apre un nuovo fronte politico. A intervenire sono Simone Carapia, consigliere comunale di Fratelli d'Italia, e Marta Evangelisti, capogruppo dei meloniani in Regione, che parlano di un "grave problema di trasparenza" nella società pubblica che gestisce l'Autodromo. Per i due esponenti di opposizione, il punto più critico del referto della Sezione regionale di controllo dell'Emilia-Romagna riguarda il ritardo di oltre due anni nella trasmissione delle delibere alla Corte dei conti. Un aspetto che, sostengono, svuota di efficacia l'attività di vigilanza su una partecipata a controllo pubblico.

