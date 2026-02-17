Vietato perseguire Netanyahu sanzioni al giudice dell’Aia

Il giudice della Corte penale internazionale Nicolas Guillou ha deciso di non perseguire Netanyahu, dopo che gli Stati Uniti lo hanno sanzionato. La causa risale alle accuse rivolte all’ex premier israeliano, mentre Guillou ha chiesto alla Commissione Ue di attivare lo “statuto di blocco” per proteggersi dalle sanzioni. La richiesta è stata fatta in modo diretto, con l’obiettivo di evitare ripercussioni legali sull’attività della Corte.

Il giudice della Corte penale internazionale Nicolas Guillou, sanzionato dagli Usa in seguito al mandato d’arresto emesso dalla Cpi nei confronti di Benjamin Netanyahu e dell’ex ministro israeliano della Difesa Yoav Gallant, ha sollecitato la Commissione Ue ad attivare lo “statuto di blocco”, lo scudo giuridico per contrastare gli effetti delle sanzioni. “Servono una risposta europea” e più “sovranità” con strumenti come “l’euro digitale”, ha sottolineato il francese, che da agosto è escluso dalla vita online – inclusi i pagamenti con carta – per l’assenza di alternative Ue al dominio Usa. 🔗 Leggi su Lanotiziagiornale.it © Lanotiziagiornale.it - Vietato perseguire Netanyahu, sanzioni al giudice dell’Aia Leggi anche: Israele, Merz incontra Netanyahu: “No a sanzioni. Troppo presto per riconoscere la Palestina” Benny Sagi, morto in un incidente stradale, non era il giudice del processo per corruzione a NetanyahuBenny Sagi, presidente del tribunale distrettuale di Beersheba, è morto in un incidente stradale. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Cesena, vietato parlare del referendum a scuola: 50 prof si ribellano al diktat facebook