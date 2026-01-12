Benny Sagi morto in un incidente stradale non era il giudice del processo per corruzione a Netanyahu

Benny Sagi, presidente del tribunale distrettuale di Beersheba, è morto in un incidente stradale. Tuttavia, non era coinvolto nel processo per corruzione contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. Circolano notizie errate sui social media che lo collegano a quel procedimento giudiziario, ma si tratta di informazioni non confermate.

Sui social circola la notizia secondo cui Benny Sagi, presidente del tribunale distrettuale di Beersheba, sarebbe stato ucciso in un incidente stradale mentre era giudice nel processo per corruzione contro il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu. La narrazione viene rilanciata in particolare da un articolo del DailyMail, poi modificato. Non a seguito di pressioni politiche, ma perché si tratta di un’informazione non supportata dai fatti. Per chi ha fretta. Il DailyMail ha inizialmente collegato la morte di Benny Sagi al processo per corruzione di Netanyahu, per poi modificare titolo e articolo. 🔗 Leggi su Open.online

Israele. Morto Sagi in un incidente stradale: era il giudice del processo contro Netanyahu per corruzione; Strana morte del giudice che in Israele stava giudicando Nethanyau.; Israele, morto Benny Sagi in incidente stradale, giudice del processo Netanyahu per corruzione, la famiglia: Si indaghi per possibile attentato.

