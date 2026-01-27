L’ICE di Minneapolis sta progressivamente lasciando la città dopo settimane di proteste contro le azioni delle forze dell’ordine. La decisione del presidente statunitense di rimuovere l’agenzia segue le controversie legate alle violenze e agli incidenti verificatisi nel corso delle manifestazioni. Questa fase rappresenta un cambiamento nelle operazioni federali in risposta alle tensioni locali e alla richiesta di maggiore responsabilità delle autorità.

L’Immigration & Customs Enforcement degli Stati Uniti, l’ormai famigerata agenzia federale americana ICE responsabile dell’omicidio di due manifestanti a Minneapolis e che sarà presente anche alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, comincerà oggi a lasciare la più grande città del Minnesota dopo settimane di proteste contro le violenze degli agenti inviati dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’annuncio è arrivato dal sindaco democratico della città, Jacob Frey, che ieri, dopo il governatore del Minnesota e collega di partito Tim Walz, ha avuto un colloquio telefonico con Trump, che da parte sua ha annunciato l’arrivo nello stato di Tom Homan, nominato l’anno scorso “Zar del Confine” dall’inquilino della Casa bianca. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il presidente Usa Donald Trump fa marcia indietro: il comandante delle operazioni dell’ICE lascia Minneapolis

L'ICE degli Stati Uniti sta ritirando alcune operazioni a Minneapolis, tra proteste e critiche per le violenze degli agenti.

Dopo il caos a Minneapolis, Donald Trump ha annunciato un passo indietro sulla gestione dell'ICE, in risposta alle proteste e alle crescenti preoccupazioni sulla sicurezza pubblica negli Stati Uniti.

