L’ICE degli Stati Uniti sta ritirando alcune operazioni a Minneapolis, tra proteste e critiche per le violenze degli agenti. La decisione arriva dopo settimane di manifestazioni contro le azioni della federazione e l’intervento del presidente Trump. La partenza dell’agenzia segna un cambiamento nelle attività di sicurezza nella città, mentre si intensificano le discussioni sui diritti civili e le politiche di frontiera negli Stati Uniti.

L’Immigration & Customs Enforcement degli Stati Uniti, l’ormai famigerata agenzia federale americana ICE responsabile dell’omicidio di due manifestanti a Minneapolis e che sarà presente anche alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, comincerà oggi a lasciare la più grande città del Minnesota dopo settimane di proteste contro le violenze degli agenti inviati dal presidente degli Stati Uniti, Donald Trump. L’annuncio è arrivato dal sindaco democratico della città, Jacob Frey, che ieri, dopo il governatore del Minnesota e collega di partito Tim Walz, ha avuto un colloquio telefonico con Trump, che da parte sua ha annunciato l’arrivo nello stato di Tom Homan, nominato l’anno scorso “Zar del Confine” dall’inquilino della Casa bianca. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Il presidente Usa Donald Trump fa marcia indietro: il comandante dell’operazione dell’ICE e alcuni agenti lasciano Minneapolis

Il sindaco di Minneapolis, Jacob Frey, ha annunciato che alcuni agenti dell’Ice lasceranno la città il 27 gennaio.

Agenti dell’Ice hanno aperto il fuoco a Minneapolis durante un’operazione contro migranti illegali, causando la morte di una donna.

Il presidente Usa Donald Trump fa marcia indietro: il comandante dell’operazione dell’ICE e alcuni agenti lasciano MinneapolisIl presidente chiama il sindaco Frey e il governatore del Minnesota Walz e annuncia l’invio di Tom Homan al posto di Gregory Bovino dopo due omicidi e settimane di proteste L’Immigration & Customs Enf ... tpi.it

Il presidente Usa Donald Trump inaugura a Davos il suo Board of Peace: Collaboreremo con l’OnuIl presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha inaugurato oggi a Davos, in Svizzera, il suo Board of Peace, assicurando che questo nuovo organismo, il cui statuto fondativo è stato firmato proprio ... tpi.it

Il pokerismo di Donald Trump danneggia gli Usa. I giochi di guerra delle Forze armate canadesi che simulano un'invasione americana sanciscono la crisi dei Five Eyes. Il tycoon ci costringe a guardare in faccia la realtà Il Punto di Lucio Caracciolo x.com

Le proteste per la morte di Alex Pretti si sono estese ad altre città americane nonostante la tempesta che si è abbattuta su 22 Stati e le temperature sotto zero. A rimescolare le carte è il presidente Usa Donald Trump, che - in un'intervista al Wall Street Journal, - facebook.com facebook