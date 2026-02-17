Morta una bimba di 5 mesi caso di meningite fulminante
Una bambina di soli cinque mesi è deceduta a Perugia a causa di una meningite improvvisa provocata dal batterio Neisseria meningitidis. La piccola era stata portata d’urgenza in ospedale dopo aver mostrato i primi segni di malessere, ma le sue condizioni sono peggiorate rapidamente. La famiglia si trova sotto shock per questa perdita improvvisa.
Perugia, 17 febbraio 2026 – Tragedia a Perugia. Una bimba di 5 mesi è morta in seguito a un caso di meningite fulminante da Neisseria meningitidis. Lo ha reso noto la Direzione aziendale dell'ospedale di Perugia, esprimendo "profondo cordoglio". Lo studente è aggressivo, i genitori non mandano i figli a scuola: lo sciopero anti-bullo non si ferma La febbre nella notte, il trasferimento in Terapia intensiva. I genitori si erano rivolti nella tarda mattinata di oggi, martedì 17 febbraio, al pronto soccorso pediatrico dell'ospedale per un quadro febbrile insorto nella notte. Considerata la rapidità di evoluzione della sintomatologia, la piccola è stata immediatamente trasferita presso la Terapia intensiva neonatale, dove è avvenuto il decesso nonostante la tempestività delle cure intensive dei sanitari. 🔗 Leggi su Lanazione.it
