VIDEO | Il maltempo travolge Messina e provincia | camionista miracolato sfugge alle onde ad Acquacalda

Un camionista di Messina si salva per miracolo mentre cerca di attraversare le onde a Acquacalda, colpito dal maltempo che da giorni sta flagellando la zona. La furia delle onde ha messo in difficoltà numerosi mezzi sulla strada costiera, creando situazioni di grande rischio per chi si trovava sulla strada. Le Isole Eolie, nel frattempo, affrontano mareggiate eccezionali che stanno mettendo in crisi le strutture portuali e le abitazioni lungo la costa.

Violente mareggiate colpiscono le Eolie e le zone costiere, invadendo strade e abitazioni. In città vigili del fuoco e Protezione civile gestiscono alberi caduti e danni diffusi La furia del maltempo continua a lasciare tracce visibili in città e in provincia. Le Isole Eolie vivono ore drammatiche a causa di mareggiate eccezionali. Sui social circola il video di un “camionista miracolato” ad Acquacalda, dove le onde hanno isolato l’abitato dalla restante parte dell’arcipelago. La violenta mareggiata ha provocato ulteriori danni all’approdo aliscafi della frazione di Ginostra, sull’isola di Stromboli: i marosi hanno scardinato e trascinato in mare parti del grigliato, situazione che aveva già portato la scorsa settimana all’interdizione dello scalo ai mezzi veloci.🔗 Leggi su Messinatoday.it

Messina, maltempo e danni alle attività produttive: stanziati fondi dal Governo per la provincia colpita.Il maltempo ha colpito Messina, causando ingenti danni alle imprese locali, e il governo ha deciso di stanziare fondi per aiutare la provincia.

Maltempo, scatta l'allerta arancione in provincia di MessinaLa Protezione Civile ha emesso un’allerta arancione per tutta la provincia di Messina.

