Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi | firma con l’Al-Ittifaq

Mario Balotelli torna in campo firmando con l’Al-Ittifaq negli Emirati Arabi, dopo l’esperienza con il Genoa nella scorsa stagione. La scelta di proseguire la carriera in Medio Oriente rappresenta un nuovo capitolo per l’attaccante italiano, che cerca di rilanciarsi in un contesto diverso. Questa mossa segna un cambiamento importante nel percorso professionale di Balotelli, offrendo nuove opportunità e sfide nel campionato emiratino.

Dopo la deludente esperienza al Genoa nella scorsa stagione, Mario Balotelli riparte dagli Emirati Arabi. L’attaccante ha firmato un contratto di due anni e mezzo con l’Al-Ittifaq, club di proprietà di Pietro Laterza, patron del Chievo. La presentazione ufficiale è prevista a Dubai il 10 gennaio. L’ex centravanti di Inter e Milan sperava in un ritorno in Serie A per riscattarsi dalla parentesi con il Grifone, conclusasi con appena sei presenze e zero reti. A pesare sulla stagione anche il rapporto complicato con Patrick Vieira, già problematico ai tempi del Nizza. Balotelli, che compirà 36 anni ad agosto, vanta 210 gol con i club e 14 con la Nazionale italiana. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

