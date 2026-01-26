Tenta di forzare la porta del bar della stazione di Como San Giovanni | denunciato due volte in un giorno

Un uomo è stato denunciato due volte in un solo giorno per aver tentato di forzare la porta del bar nella stazione di Como San Giovanni. Dopo un primo tentativo presso un grande magazzino di elettronica, è stato intercettato nuovamente all’interno della stazione. La sua presenza e i comportamenti sospetti sono stati notati e segnalati alle autorità, che hanno proceduto alle denunce.

Notato dalle guardie giurate mentre tentava di entrare nel bar della stazione di Como San Giovanni: poche ore prima era già stato denunciato per un altro tentato furto in città. Prima al grande magazzino di elettronica, poi direttamente nel cuore della stazione ferroviaria. Una stessa giornata, due tentativi di furto e una presenza che non è passata inosservata. È finita con una nuova denuncia l'ennesima notte movimentata alla stazione di Como San Giovanni. Ecco cosa è successo ieri. L'intervento è scattato dopo la segnalazione delle guardie giurate addette alla chiusura notturna della stazione ferroviaria di Como San Giovanni, che avevano notato un uomo intento a forzare la porta d'ingresso del bar.

