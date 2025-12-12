Femminicidio di Pianello l' autopsia su Sadjide | Uccisa con il tubo di ferro Ferite compatibili è l' arma del delitto

L'autopsia su Sadjide Muslija conferma che è stata uccisa con 3-4 colpi inferti con un tubo di ferro da cantiere, ritrovato vicino alla scena del femminicidio a Pianello. Le ferite riscontrate sono compatibili con l'arma del delitto, portando chiarezza sull'evento tragico avvenuto nella comunità.

