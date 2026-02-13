Vicenda mensa Palladino | Attendiamo comunicazioni formali dall’Asl

Palladino annuncia che il Comune aspetta ancora comunicazioni ufficiali dall’Asl sulle criticità sollevate dai genitori riguardo alla mensa scolastica. La polemica è nata dopo le ispezioni dell’Azienda sanitaria locale presso il centro di cottura, che ha suscitato preoccupazioni tra le famiglie. Il sindaco precisa che finora non sono arrivate note ufficiali e si limita a attendere le risultanze ufficiali dell’ente sanitario.

Tempo di lettura: < 1 minuto " A seguito delle criticità evidenziate a mezzo stampa da alcuni genitori componenti della commissione mensa, relative al centro di cottura e circa le ispezioni dell'Azienda sanitaria locale effettuate presso il suddetto centro che svolge il servizio di refezione scolastica, siamo in attesa di ricevere, in via ufficiale e formale le risultanze eo le eventuali prescrizioni dell'Ufficio preposto dell'Asl, cui spettano le competenze normative in materia igienico-sanitaria. Quando ciò sarà avvenuto, all'esito delle stesse, non esiteremo un istante a pretendere che queste siano osservate dalla prima all'ultima lettera.