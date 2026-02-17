Vibro d’amore al Teatro del Lido

Il collettivo Clochart presenta sabato 21 febbraio alle 19 al Teatro del Lido lo spettacolo “Vibro d’amore”, perché vuole raccontare le esperienze di persone con disabilità che vivono l’amore e il desiderio. La pièce, infatti, mostra come la sessualità sia parte naturale della vita, anche per chi affronta sfide fisiche o mentali. Durante la rappresentazione, gli attori portano in scena storie vere, con dialoghi diretti e momenti emozionanti, per far capire che anche in situazioni diverse l’amore può essere intenso e autentico.

Collettivo Clochart è da sempre impegnato a fornire formazione ed educazione, attraverso spettacoli, danza e laboratori, a persone diversamente abili o in difficoltà, per favorire la libera espressione di sé e delle proprie facoltà. La storia segue un gruppo di personaggi diversi, ognuno con la propria disabilità, che affrontano le sfide della vita amorosa e sessuale, esplorano le proprie emozioni e desideri, si scontrano con la difficoltà di comunicare apertamente con i partner o potenziali partner.