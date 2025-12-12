Vibo Valentia al via la X edizione di Uno Scatto per Volare… verso l’Immenso | l’arte incontra il gioiello per valorizzare il territorio

A Vibo Valentia prende il via la decima edizione di “Uno Scatto per Volare… verso l’Immenso”, un progetto culturale che unisce arte e gioiello per valorizzare il territorio. Ideato da Nicola Scordamaglia e promosso da Pino Cinquegrana, l’evento celebra una collaborazione tra creatività e patrimonio locale.

di Pino Cinquegrana A Vibo Valentia inaugurazione della decima edizione di “Uno Scatto per Volare. verso l’Immenso”, progetto culturale ideato da Nicola Scordamaglia e dedicato alla valorizzazione del territorio attraverso il linguaggio dell’arte. L’appuntamento, divenuto un punto di riferimento per la comunità locale, torna quest’anno con la mostra “L’arte incontra il gioiello”, che sarà presentata ufficialmente oggi venerdì 12 dicembre 2025 alle ore 17.00 in Corso Vittorio Emanuele III. Protagonisti dell’edizione 2025 sono gli artisti Salvatore Pecoraro e Vito Spada, affiancati da numerosi ospiti che arricchiscono l’esposizione con opere e stili differenti: Maria Liguori Baratteri, Pino Cinquegrana, Raffaella Cosentino, Angela Crisafì, Santo Gioffrè, Francesco Greco, Giuseppe Incognito, Franco Migliaccio, Giuseppe Morello, Denise Pagliaro, Alberto Polistena, Pipo Prestia e lo stesso Vito Spada. Laprimapagina.it

