Vibo Valentia maltempo senza tregua | frane allagamenti e provincia isolata tra rischi e allerta meteo

La pioggia non si ferma e ha portato con sé frane e allagamenti in tutta la provincia di Vibo Valentia. Da più di un giorno, le strade sono rimaste interdette, le case allagate e le scuole chiuse. Le autorità hanno alzato l’allerta, ma il maltempo continua a creare problemi e isolare alcune zone. I vigili del fuoco sono sul campo, intervenendo per soccorrere chi è rimasto bloccato e per mettere in sicurezza le aree più colpite. La situazione resta critica e non si vede ancora una fine al maltempo.

Vibo Valentia Sotto la Pioggia: Frana, Allagamenti e una Provincia in Emergenza. La provincia di Vibo Valentia è stretta nella morsa del maltempo da oltre 24 ore. Forti piogge e raffiche di vento hanno causato danni diffusi, isolando comunità e mettendo a rischio la viabilità. Una frana sulla strada che collega Vibo Valentia a Stefanaconi rappresenta il punto più critico, ma l'intera area, dalla costa all'entroterra, sta affrontando disagi e preoccupazioni crescenti. La Frana sulla Vibo-Stefanaconi: Traffico Interrotto e Allerta. La strada che collega Vibo Valentia a Stefanaconi è attualmente impraticabile a causa di una frana che si è verificata nella notte tra l'11 e il 12 febbraio 2026.

