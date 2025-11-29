La situazione sanitaria nella provincia di Vibo Valentia è ormai critica. Il tanto celebrato modello Occhiuto sembra non reggere più, e a confermarlo è l’allarme lanciato da cittadini, sindaci e associazioni locali. In un clima di crescente fermento, il Prefetto Anna Aurora Colosimo ha convocato d’urgenza un tavolo tecnico per mercoledì 3 dicembre alle ore 16:30, al fine di affrontare le problematiche che assillano il sistema sanitario vibonese. Il tavolo, che vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Roberto Occhiuto (commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del sistema sanitario), della Commissione Straordinaria dell’Asp, dei sindaci locali, delle organizzazioni sindacali e degli ordini professionali, è stato convocato per cercare soluzioni concrete ai numerosi disagi che da tempo coinvolgono i cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it

© Laprimapagina.it - Vibo Valentia, allarme rosso sulla sanità: il modello Occhiuto crolla. Il Prefetto Colosimo convoca un tavolo tecnico urgente