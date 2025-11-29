Vibo Valentia allarme rosso sulla sanità | il modello Occhiuto crolla Il Prefetto Colosimo convoca un tavolo tecnico urgente
La situazione sanitaria nella provincia di Vibo Valentia è ormai critica. Il tanto celebrato modello Occhiuto sembra non reggere più, e a confermarlo è l’allarme lanciato da cittadini, sindaci e associazioni locali. In un clima di crescente fermento, il Prefetto Anna Aurora Colosimo ha convocato d’urgenza un tavolo tecnico per mercoledì 3 dicembre alle ore 16:30, al fine di affrontare le problematiche che assillano il sistema sanitario vibonese. Il tavolo, che vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Roberto Occhiuto (commissario ad acta per l’attuazione del piano di rientro del sistema sanitario), della Commissione Straordinaria dell’Asp, dei sindaci locali, delle organizzazioni sindacali e degli ordini professionali, è stato convocato per cercare soluzioni concrete ai numerosi disagi che da tempo coinvolgono i cittadini. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it
E' la Calabria la regione italiana in cui sono maggiori i tempi di attesa per l'arrivo di un'ambulanza dopo la chiamata: l'Asp di Vibo Valentia raggiunge i 35 minuti, il dato peggiore d'Italia. Anche nelle altre Asp i tempi non sono dissimili: 31 minuti nell'Asp di Cos - facebook.com Vai su Facebook
#Sanità Su tutte le 110 Aziende sanitarie italiane ben 41 hanno tempi superiori i 20 minuti di attesa per un' #ambulanza. Lo indica @Agenas_Salute nell'ultimo rapporto sulle performance di Asl e ospedali. Maglia nera per Vibo Valentia (35 min). Tempo migl Vai su X
Vibo Valentia, Ali di Vibonesità: “crolla modello sanità Occhiuto. Prefetto convoca il presidente della Regione per tavolo tecnico” - Il Prefetto Anna Aurora Colosimo, preso atto del fermento proveniente dal territorio sulla situazione generale in cui versa il ... Riporta strettoweb.com