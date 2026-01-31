Autocarro con rifiuti tossici fermato a Vibo Valentia | due persone denunciate per smaltimento illecito

Durante un controllo di routine, i Carabinieri di Vibo Valentia hanno fermato un autocarro con rifiuti tossici a Gerocarne. Due persone sono state denunciate per smaltimento illecito di materiali pericolosi. L’operazione ha portato alla scoperta di un carico di rifiuti che non rispettava le norme ambientali.

Un autocarro carico di rifiuti pericolosi è stato fermato dai Carabinieri a Gerocarne, nel comune di Vibo Valentia, durante un normale servizio di controllo del territorio. I due conducenti, entrambi originari di Lamezia Terme, sono stati denunciati alla Procura della di Vibo Valentia per gestione illecita di rifiuti speciali pericolosi. Il mezzo, un autocarro non autorizzato al trasporto di materiali tossici, trasportava circa cinquanta chili di scarti meccanici provenienti da veicoli rotti, impregnati di olio e residui chimici. La natura del carico rende il trasporto particolarmente rischioso per l’ambiente e la salute pubblica, soprattutto in assenza di documentazione di tracciabilità e autorizzazioni previste dalla legge. 🔗 Leggi su Ameve.eu

