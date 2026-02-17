Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 19 | 40

Il traffico sulla Roma-Fiumicino si è ridotto grazie ai controlli della Regione Lazio, che hanno consentito di riaprire la corsia di sorpasso. Questa misura ha permesso di alleggerire le code tra Viale Isacco Newton e il raccordo in uscita da Roma. Attualmente, le auto circolano più fluide lungo questa arteria. Sul Raccordo Anulare, invece, persistono rallentamenti sulla carreggiata interna tra Flaminia Salaria e la zona di Centrale del Latte Prenestina. In alcune tratte si registrano ancora code tra Roma Fiumicino e la Pontina. Sulla A24, traffico intenso si registra tra Tor Cervara

Astral infomobilità di nuovo Ben ritrovati con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio migliora la situazione della traffico sul Raccordo Anulare carreggiata interna e rallentamenti tra Flaminia Salaria è più avanti tra Centrale del Latte Prenestina in esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e Pontina andiamo ora sulla tratto Urbano della A24 per traffico intenso Si procede a rilento tra Tor Cervara il raccordo in uscita da Roma e rallentamenti anche sulla roma-fiumicino tra la Colombo e viale Isacco Newton Verso il raccordo permangono file sulla via del mare tra il raccordo sulla Colombo tra il raccordo via di Acilia il tutto in direzione di Ostia sulla via Appia code tra Ciampino e Santa Maria delle Mole verso Albano infine sulla Nettunense si sta in coda nei pressi di Pavone in entrambi i sensi di marcia tutto ad Arianna che la Ciaccia linfomi Rita Grazie dell'attenzione appuntamento a più tardi un servizio della Regione Lazio