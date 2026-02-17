La mattina del 17 febbraio 2026, un incidente sulla A24 Roma-Teramo ha causato rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli, rendendo difficile il traffico in direzione di Roma. La situazione si aggrava anche nel tratto urbano della stessa autostrada, dove si registrano code tra Tor Cervara e il raccordo anulare, in entrambe le direzioni. La Tangenziale Est rimane molto trafficata, con lunghe file che si formano come di consueto nelle ore di punta. Sul raccordo anulare, invece, si accumulano veicoli tra la Cassia Veientana e la Salaria, proseguendo tra Nomentana e App

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio sulla A24 Roma Teramo per lavori abbiamo rallentamenti tra Castel Madama e Tivoli verso Roma restando sulla A24 ma sulla tratto Urbano abbiamo code per traffico intenso tra Tor Cervara il raccordo in direzione di quest'ultimo nel senso opposto file Portonaccio e la tangenziale est ancora molto trafficato Come di consueto in queste ore il raccordo anulare ma vediamo la situazione nella dettaglio in interna code tra Cassia Veientana Salaria proseguendo code a tratti tra Nomentana e Appia è ancora rallentamenti tra Pisana Aurelia in esterna si sta in coda tra Roma Fiumicino Ostiense e a seguire code a tratti tra Ardeatina e Nomentana sulla Roma Fiumicino per traffico tra la Colombo viale Isacco Newton è più avanti tra Parco dei Medici il raccordo il tutto in direzione di Fiumicino andiamo ora nel quadrante sud della capitale perché è diretto verso il litorale segnaliamo file sulla via del mare tra il raccordo e sulla Colombo 3 raccordo e via di Acilia bene a tutto da Arianna Croci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 18:40

Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 18:40La viabilità a Roma si complica.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08:40Il traffico a Roma e nel Lazio si è appena fatto più intenso a causa di diversi incidenti e rallentamenti.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.