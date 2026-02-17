Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 08 | 40

Il traffico a Roma e nel Lazio si è appena fatto più intenso a causa di diversi incidenti e rallentamenti. Questa mattina, sulla carreggiata esterna del raccordo anulare, anche se l’incidente di ieri è stato risolto, ci sono ancora code tra le uscite Prenestina e Tuscolana. Tra la Cassia e Trionfale, si registrano rallentamenti a tratti, mentre l’Aurelia presenta una circolazione più lenta. Tra Roma Fiumicino e l’Appia, si formano file a tratti, così come tra la Bufalotta e Casilina-Laurentina. Sull’A12, tra Cerveteri e Torrimp

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare non migliora la situazione del traffico in carreggiata esterna risolto l'incidente avvenuto in precedenza ma permangono rallentamenti tra le uscite Prenestina e Tuscolana e proseguendo abbiamo code a tratti per traffico tra Cassia Trionfale poi si rallenta all'altezza dell' Aurelia è ancora code a tratti dalla Roma Fiumicino all'appia in interna situazione analoga sempre per traffico intenso code a tratti tra Cassia e Bufalotta è più avanti tra Casilina e Laurentina a siamo alle autostrade sulla A12 Roma Tarquinia in via di risoluzione il precedente tamponamento e rallentamenti tra Cerveteri e Torrimpietra verso Roma ma segnaliamo nella stessa direzione un altro sinistro che sta causando code tra Fregene e il bivio per la Roma Fiumicino sul tratto urbano A24 incolonnamenti per traffico intenso tra Tor Cervara il bivio per la tangenziale est verso il centro trafficata anche la Roma Fiumicino con code tranza del Tevere via del Cappellaccio direzione Eur ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare traffico rallentato tra Acilia Casal Bernocchi e più avanti all'altezza di Vitinia in entrambi i casi Verso il raccordo anulare nella stessa direzione su via Cristoforo Colombo code tra via di Acilia e via di Malafede sulla Pontina per chi viaggia verso la capitale si rallenta tra Castel Romano in via di Pratica fine le consolari consuete code per traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio