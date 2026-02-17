Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 16 | 25

Oggi alle 16:25, un incidente sulla Roma Sud ha causato lunghe code all’altezza del chilometro 5, sulla rampa di uscita per San Cesareo. Un’auto si è schiantata e ha bloccato il traffico in entrambe le direzioni. Nel frattempo, sul Raccordo Anulare, un veicolo in panne sulla carreggiata esterna ha rallentato il traffico tra Laurentina e Trapezina. In alcune zone, come tra Ardeatine e Tuscolana, il traffico è molto intenso e si formano code a tratti. Anche tra Prenestina e Appia ci sono congestioni a causa di un incidente avven

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la diramazione Roma Sud si è da poco verificato un incidente all'altezza del chilometro 5 siamo sulla rampa di uscita per San Cesareo si sono formate code In entrambe le direzioni prima o se invece di incidente sulla diramazione Roma nord tra Castelnuovo di Porto è Settebagni raccordo anulare la circolazione sul tratto è tornata regolare e andiamo proprio sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna un veicolo in panne e sta provocando code trapuntine Laurentina ti avanti per traffico intenso abbia code a tratti tra Ardeatine Tuscolana in carreggiata interna ancora traffico congestionato tra Prenestina e Appia per un incidente avvenuto in precedenza ora lo sguardo al trasporto ferroviario ricordiamo che sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo Pertanto fino a venerdì 20 febbraio Enea fascia oraria 11 16:30 la circolazione interrotta nella tratta Porta San Paolo in entrambe le direzioni servizio regolare tra Magliano e Colombo nella tratta interrotta gli utenti possono utilizzare la linea B della metropolitana chiudiamo con il trasporto marittimo laziomar informa che a causa di maltempo oggi a suppressa la corsa nave Formia Ponza delle ore 17:30 è tutto per il momento d'arianna Croci Astral infomobilità Grazie dell'attenzione A più tardi un servizio regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 16:25 Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 17:25Il 16 febbraio 2026, alle 17:25, Astral Infomobilità segna un nuovo aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio. Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-02-2026 ore 17:25La viabilità a Roma resta complicata. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 10:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 07:25; Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel Lazio; Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 09:10. Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con la diramazione Roma Sud si è ... romadailynews.it Le strade chiuse a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio 2026Il Papa ad Ostia, Lazio-Atalanta all'Olimpico, lavori, sfilate di Carnevale e manifestazioni. Diversi eventi modificheranno la viabilità nella Capitale nel weekend ... romatoday.it #Roma #viabilità Capodanno cinese, il 22 febbraio corteo all’Esquilino tra le 10,30 e le 12. Partenza e arrivo saranno a piazza Vittorio x.com TIVOLI - VIABILITÀ Lunedì impegnativo sulle strade di Tivoli. Traffico rallentato su Viale Roma: si procede, per ora, a senso unico alternato sull'asse viario, interessato, già da qualche giorno, da lavori stradali. #viabilitàNT facebook