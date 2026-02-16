Viabilità Roma Regione Lazio del del 16-02-2026 ore 17 | 25

Il 16 febbraio 2026, alle 17:25, Astral Infomobilità segna un nuovo aggiornamento sulla viabilità della regione Lazio. La Protezione Civile ha emesso un’allerta gialla, annunciando piogge sparse che dureranno oltre 69 ore nelle province di Rieti e Viterbo. Sono già in atto rallentamenti e code su diverse strade, come il raccordo anulare, la Cassia bis e la Salaria. Un veicolo in panne ha contribuito a bloccare il traffico sulla strada regionale 411 a Subiaco, dove si sono formate lunghe code. Anche sulla via Casilina si registrano rallentamenti tra Carch

Astral infomobilità un saluto e Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio un invito alla prudenza per l'allerta gialla diramata dalla Protezione Civile del Lazio dal primo pomeriggio di oggi e per le successive 69 ore previste precipitazioni sparse in provincia di Rieti e Viterbo tra Come andiamo Dunque massima prudenza alla guida sul raccordo in interna traffico intenso la Cassia bis Salaria a seguire tra Nomentana e Prenestina mentre in carreggiata esterna code a tratti tra Roma Fiumicino e diramazione Roma Sud code a tratti anche sul tratto Urbano della A24 tra Portonaccio e raccordo in direzione di ultimo tu siamo Ci sulla Colombo traffico intenso tra via di Mezzocammino e via di Malafede in direzione Ostia mentre sulla Cassia bis si sta in coda all'altezza di Formello in direzione di Viterbo Anche a causa di un veicolo in panne Mettiamoci a Subiaco dove resta chiusa la strada regionale 411 sublacense km 15 nel centro urbano di Subiaco a causa del cedimento del manto stradale attivi e pertanto Deviazioni di percorso in provincia di a causa di un incidente si sta in coda a me due direzioni su via Casilina tra carchitti e Labico all'altezza di via degli Olmi prestare attenzione sempre su via Casilina Valmontone code per traffico intenso nei due sensi di marcia tra via Genazzano e via della Pace in chiusura il trasporto ferroviario sulla linea Roma Pisa la circolazione rallentata per danni provocati dal maltempo dei giorni scorsi tra Civitavecchia Santa Severa i treni coinvolti subiscono ritardi fino a 20 minuti da casa l'infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio