Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 12 | 25

Il veicolo in fiamme al km 14 e 200 del Raccordo Anulare ha causato problemi alla circolazione, costringendo a chiudere la carreggiata esterna. La macchina ha preso fuoco in corsia d’emergenza e ha rallentato il traffico tra Cassia Veientana e Cassia interna. Nel frattempo, tra Casilina e Appia sono stati chiusi alcuni tratti a causa di un incidente sulla rampa di uscita dello svincolo dell’Appia. Le auto sulla Flaminia, all’altezza di via di WhatsApp, e sulla Salaria, da Villa Spada al bivio per il Foro Italico, hanno subito

Astral infomobilità Ben ritrovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio subito un aggiornamento sul Raccordo Anulare in carreggiata esterna spento il veicolo in fiamme al km 14 e 200 in corsia d'emergenza e circolazione tornata scorrevole tra Cassia Veientana e Cassia interna invece chiude tra Casilina e Appia per un incidente avvenuto sulla rampa di uscita dello svincolo Appia ora il traffico sulle consolari rallentamenti sulla Flaminia all'altezza di via di WhatsApp e sulla Salaria code da Villa Spada al bivio per via del Foro Italico in entrambi i casi verso il centro Infine per i cantieri ricordiamo che sulla A12 Roma Tarquinia nelle notti di questa sera e domani in fascia oraria 22 6 del mattino per interventi di ispezione manutenzione resterà chiuso lo svincolo di Civitavecchia Sud in entrata Aurelia in alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Civitavecchia nord in chiusura per il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo Pertanto fino a venerdì 20 febbraio il servizio è interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni servizio regolare tra Magliano e Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana da Francesca Loiacono e astrali mobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio