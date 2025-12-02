Astral infomobilità di nuovo Ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare molto trafficata entrambe le carreggiate in esterna abbiamo coda tratti tra Roma Fiumicino e Tuscolana Poi tra Prenestina e Nomentana in interna si rallenta tra Pisano e Boccea tra Cassia Veientana e Salaria io ancora tra Bufalotta Appia andiamo a Tribano della A24 rallentamenti e code dalla tangenziale est fino al Raccordo in uscita dalla capitale ci spostiamo sulla Roma Fiumicino verso l'Eur si sta in fila tra via della Magliana via del Cappellaccio mentre nella proposta Ci sono code a tratti dalla Colombo sino al bivio per il raccordo sulla Pontina è stato rimosso il mezzo pesante in panne tra Pomezia e il bivio per via Laurentina verso Latina Tuttavia permangono rallentamenti diretto verso litorale si segnalano code per traffico intenso sulla via del mare tra il raccordo Vitinia e sulla Colombo 3 raccordo via di Malafede infine trafficata la Nettunense Ci sono code a tratti tra Frattocchie Campoleone abitanti di marcia è tutto ad Arianna Croci Grazie per l'attenzione A più tardi con gli aggiornamenti di Astral infomobilità un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 02-12-2025 ore 17:25