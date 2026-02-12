La viabilità a Roma e nel Lazio si complica ancora una volta. Questa sera, un camion in panne sulla A1 tra Orte e Ponzano Romano blocca il traffico, causando code di diversi chilometri. La strada tra Attigliano e Orte si ferma a causa del veicolo fermo, mentre tra Ponzano e Fiano Romano si formano file di 10 km. Anche la diramazione Roma Nord soffre: traffico rallentato tra Castelnuovo di Porto e la diramazione stessa. A Roma, l’incidente in galleria sulla A24 provoca incolonnamenti tra via Fiorentini e la tang

Astral infomobilità Bentrovati infomobilità un servizio della regione Lazio subito aggiornamenti della situazione sulla A1 a causa di un camion in panne al momento resta chiuso il tratto tra Orte il bivio per la diramazione Roma nord verso Roma e tra la stessa nazione Ponzano Romano verso Firenze inevitabili le ripercussioni al traffico con code per 4 km tra Attigliano e Orte e più avanti per 10 km tra Ponzano e Fiano Romano Roma ripercussioni anche sulla diramazione Roma Nord con code tra Castelnuovo di Porto è il video per la A1 verso Firenze Ci spostiamo sul tratto Urbano della A24 dove a causa di un incidente avvenuto in galleria ci sono incolonnamenti tra via Fiorentini e la tangenziale est quest'ultima vediamo infine la situazione sul Raccordo Anulare al momento ci sono code a tratti in carreggiata interna tra le uscite Cassia bis Salaria è più avanti tra Nomentana e La Rustica in esterna rallentamenti a partire dalla Pontina fino alla Tuscolana da Gian Guido Lombardi e Astral infomobilità per il momento è tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 17:25

Approfondimenti su Roma Regione

La viabilità a Roma resta complicata.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Roma Regione

Argomenti discussi: Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 17:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 10-02-2026 ore 09:40; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 20:25; Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 18:10.

Viabilità Roma Regione Lazio del del 12-02-2026 ore 16:25Astral infomobilità ben trovati all'ascolto con Astral infomobilità servizio della regione Lazio subito un aggiornamento della situazione sulla A1 a ... romadailynews.it

Maltempo a Roma, strade allagate, traffico e trasporti in tilt e allerta meteo nel LazioDalle prime luci dell'alba di oggi, giovedì 12 febbraio 2026, la città di Roma è stata investita da una perturbazione ... msn.com

#Roma #viabilità Domani tra le 7 e le 16 lavori in via Paolo Orsi e deviazione per la linea di bus 503 x.com

AGGIORNAMENTO VIABILITA' STRADA PROVINCIALE 41A SAMBUCI-MANDELA Si trasmette nota della Consigliera di Città Metropolitana di Roma delegata alla Viabilità. Mobilità e Infrastrutture, Manuela Chioccia: " Sono in via di ultimazione i lavori di r - facebook.com facebook