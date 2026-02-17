Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 11 | 25

Il 17 febbraio 2026, alle 11:25, un incendio ha bloccato il raccordo anulare in carreggiata esterna, causando code tra Cassia Veientana e Cassia. Un veicolo in fiamme al km 14,200 ha impedito il normale scorrimento del traffico, rallentando le auto in entrambe le direzioni. Sul lungotevere, tra Ardeatina e Appia, si registrano rallentamenti a causa del traffico intenso. Inoltre, in prossimità dello svincolo Laurentina, due veicoli in panne creano ulteriori disagi in carreggiata interna. Nel settore ferroviario, i lavori di riqualificazione della

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in carreggiata esterna un veicolo in fiamme al km 14 e 200 in corsia d'emergenza è causa delle code tra Cassia Veientana e Cassia sempre in esterna rallenta per traffico tra Ardeatina e Appia sulla rampa di uscita dello svincolo Laurentina in carreggiata interna invece prestare attenzione per due veicoli in panne Cambiamo argomento il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo fino a venerdì 20 febbraio il servizio interrotto nella tratta Porta San Paolo Piana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni servizio regolare tra Magliana e Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana sulla tratta urbana della linea roma-viterbo invece dal lunedì al venerdì per agevolare gli spostamenti degli utenti sono previste due nuove corse bus in partenza dalla stazione di Flaminio alle 20:20 e da Montebello alle ore 21:20 Infine per i cantieri proseguono i lavori notturni in zona La Storta Boccea per la demolizione la realizzazione di un punti di raccordo tra via di Boccea & via della Storta fino a giovedì 19 febbraio previste modifiche temporanee alla viabilità con chiusure su via di Boccea via di Casal Selce via La Storta in fascia oraria 21 5 del mattino durante i lavori saranno attive Deviazioni di percorso anche per gli autobus di zona La Francesca Loiacono è Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 11:25

La viabilità a Roma si è fatta complicata nel primo pomeriggio di oggi.

La viabilità a Roma resta complicata.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.