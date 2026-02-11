Viabilità Roma Regione Lazio del del 11-02-2026 ore 17 | 25

La viabilità a Roma si è fatta complicata nel primo pomeriggio di oggi. Il raccordo anulare rallenta tra le uscite di Case Salaria e tra Bufalotta e Prenestina, con traffico in crescita. Tra Laurentina e la Roma Sud, sul tratto urbano della Roma Teramo, ci sono rallentamenti e code tra Portonaccio e il raccordo anulare, con lavori in corso che rallentano anche la zona tra Castel Madama e Tivoli. Sulla Flaminia, il traffico si accumula tra via Cassia nuova e via di Grottarossa, mentre sulla Salaria ci sono code tra

Astral infomobilità trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio in apertura il raccordo anulare in lentamente tra le uscite di case Salaria Poi tra Bufalotta e Prenestina in esterna cosa tratti tra Laurentina e diramazione Roma Sud sul tratto Urbano della Roma Teramo per traffico intenso rallentamenti tra Portonaccio e in direzione del raccordo anulare in direzione opposta code a partire da Portonaccio sempre sulla Roma Teramo per lavori si rallenta tra Castel Madama e Tivoli In entrambe le direzioni che adesso uno sguardo alle Marie sulla Flaminia file tra via Cassia nuova e via di Grottarossa sulla Salaria code tra via dei Prati Fiscali e aeroporto Urbe tutto in uscita dalla capitale a che possiamo a sud della capitale nel territorio di Latina sulla statale Pontina per lavori di messa in sicurezza la strada è chiusa tra via Pablo Picasso e via Isonzo In entrambe le direzioni in direzione Terracina il traffico defluisce su via Franco faggiana mentre in direzione Roma traffico deviato Ferrazza da Chiara Chiavari dal feeling pubblico è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio

