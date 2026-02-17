Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 09 | 40

Il traffico sul Raccordo Anulare ha causato lunghe code questa mattina, soprattutto tra la Cassia e la Nomentana, e tra Casilina e Ardeatina. La causa principale è il volume elevato di veicoli, che rallenta la circolazione sia in carreggiata interna che in quella esterna. Inoltre, il traffico intenso si registra anche sulla A24, tra i Fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro, con molte auto in coda tra Tor Cervara e il raccordo anulare. La situazione peggiora anche sulla Roma Fiumicino, dove ci sono rallentamenti tra via del Cappellaccio e l’Eur, e

Astral infomobilità di nuovo Ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il traffico sul Raccordo Anulare in carreggiata interna abbiamo code a tratti dalla Cassia alla Nomentana Poi tra Casilina e Ardeatina in esterna si rallenta tra le uscite Roma Fiumicino e Pontina a seguire dalla Ardeatina la Tuscolana andiamo sul tratto Urbano della A24 file per traffico intenso tra fiorentini e il bivio per la tangenziale est verso il centro è in senso opposto si rallenta tra Tor Cervara il raccordo anulare in uscita trafficata anche la Roma Fiumicino con code tranza del Tevere via del Cappellaccio verso l'Eur nella stessa direzione sulla Pontina Si procede a rilento tra Spinaceto e Viale dell'Oceano Atlantico Infine le consolari code per traffico intenso sulla Flaminia e sulla Salaria rispettivamente da raccordo anulare a via dei Due Ponti e da spada via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro chiudiamo con il trasporto ferroviario sulla linea regionale Metromare proseguono i lavori di riqualificazione della Stazione Porta San Paolo Pertanto fino a venerdì 20 febbraio il servizio Sara interrotto nella tratta Porta San Paolo Magliana in fascia oraria 11 16:30 In entrambe le direzioni servizio regolare €3 Magliana e Colombo nella tratta interrotta gli utenti potranno utilizzare la linea B della metropolitana da Francesca Loiacono e Astral infomobilità è tutto Grazie per l'attenzione al prossimo aggiornamento un servizio della Regione Lazio