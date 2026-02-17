Viabilità Roma Regione Lazio del del 17-02-2026 ore 07 | 25

La mattina del 17 febbraio 2026, un incidente sulla Roma-Tarquinia ha provocato lunghe code tra Cerveteri e Torrimpietra. L’incidente si è verificato a causa di un tamponamento, rallentando il traffico tra le due località. La situazione si è aggravata con ingorghi anche sulla carreggiata interna del raccordo anulare, tra le uscite Prenestina e Tuscolana, a causa di veicoli fermi nel traffico intenso. La viabilità sulla Cassia Veientana si è bloccata tra le rughe e Castel de' Ceveri, in direzione del Raccordo Anulare, a causa di un altro incidente

Astral infomobilità un saluto e ben trovati dalla redazione di Astral infomobilità un servizio della regione Lazio apriamo con il raccordo anulare in carreggiata esterna un incidente a causa delle code tra le uscite Prenestina e Tuscolana in interna file per traffico intenso tra Casilina e Appia passiamo alle autostrade sulla Roma Tarquinia un tamponamento sta causando code tra Cerveteri e Torrimpietra in direzione Roma sul tratto Urbano della A24 incolonnamenti per traffico tra il raccordo il bivio per la tangenziale est verso il centro trafficata anche la diramazione Roma Sud si rallenta tra Torrenova e raccordo anulare in ingresso a Roma andiamo sulla Cassia Veientana code per incidente tra le rughe Castel de' ceveri in direzione del Raccordo Anulare ci spostiamo nel quadrante sud della capitale sulla via del mare traffico rallentato tra Acilia e Casal Bernocchi Verso il raccordo anulare sulla Pontina Viaggia verso la capitale chiude all'altezza di Pomezia Nord Anche a causa di un veicolo in panne infine diamo uno sguardo alle consolari consuete code per traffico intenso sulla Flaminia e sulla sala rispettivamente dal raccordo anulare a via dei Due Ponti e da Villa Spada via dei Prati Fiscali in entrambi i casi verso il centro