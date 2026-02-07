Da piazza Venezia a Ponzano Romano, il maltempo sta creando disagi in tutta la regione. Strade allagate e lavori sulla Provinciale 54 riducono le corsie, mentre il traffico si accumula sui raccordi principali come l’A1 e il Raccordo Anulare. La Protezione Civile ha lanciato l’allerta meteo: piove forte e si prevedono rovesci anche nelle prossime ore. Gli automobilisti devono armarsi di pazienza e seguire attentamente le indicazioni sulla segnaletica.

Astral infomobilità nuovi aggiornamenti in tempo reale con Astral infomobilità servizio della regione Lazio pioggia in corso sul territorio al riguardo ricordiamo l'allerta meteo della Protezione Civile con precipitazioni sparse per le prossime ore anche a carattere di rovescio proprio con riferimento al maltempo sono segnalati allagamenti sulle principali strade e autostrade della rete viaria nel dettaglio sulla A1 firenze-roma tra Orte Attigliano che tra Ponzano Romano e Magliano Sabina allagamenti anche sul Raccordo Anulare tra le uscite Appia in Roma Teramo e sulla Pontina tra Castel Romano è lo stesso accordo inevitabili le ripercussioni al traffico con rallentamenti lungo i tratti interessati sempre a seguito del maltempo sulla provinciale 54 Magliano Sabina per lavori di messa in sicurezza a seguito di una frana si transita su carreggiata ridotta con senso unico alternato da km 17 e 100 al km 17300 sempre a seguito di Fra nativo senso unico alternato anche sulla provinciale verentana tra il km 5 km 5 e 300 nel comune di Montefiascone attenzione alla segnaletica sul posto da Gianguido Lombardi e Astral infomobilità e tutto a più tardi un servizio della Regione Lazio https:storage. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Viabilità Roma Regione Lazio del del 07-02-2026 ore 17:25

Code e rallentamenti si registrano questa mattina sulle strade principali di Roma.

Da oggi i lavori di riqualificazione alle pensiline della stazione di Porta San Paolo interrompono la circolazione tra Porta San Paolo e Magliana, in orario 11-16:30, fino al 20 febbraio.

