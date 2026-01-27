Cantiere infinito in centro a Monreale l’interrogazione di Russo | Quali costi per questi ritardi?

Questo cantiere nel centro di Monreale sta causando disagi a residenti e commercianti, mettendo in discussione i costi e le tempistiche di un intervento di riqualificazione urbana. La situazione solleva domande sulla gestione e sulle responsabilità, evidenziando le difficoltà di interventi pubblici prolungati e complessi in aree centrali.

MONREALE – Doveva essere il fiore all'occhiello della riqualificazione urbana, si sta trasformando in un calvario per residenti e commercianti. Il cantiere di Piazzetta Vaglica, nel cuore pulsante di Monreale, non trova pace. La data di fine lavori è slittata ancora: la nuova "X" sul calendario è fissata al 15 aprile 2026. Una scadenza non casuale, calcolata al millimetro per "salvare" la 400esima edizione della Festa del Santissimo Crocifisso, evitando che la processione transiti in mezzo a transenne e calcinacci. A sollevare il velo sulle criticità è il consigliere comunale Sandro Russo, che ha protocollato un'interrogazione urgente indirizzata al sindaco e alla giunta.

