Il volume, che resterà a disposizione degli amministratori e della struttura comunale, è pensato come uno strumento operativo per chi lavora ogni giorno nelle istituzioni ma anche come riferimento per i cittadini interessati a capire meglio il funzionamento della macchina pubblica e delle sue. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

© Pisatoday.it - Monteverdi Marittimo, la lista civica “L’alternativa” dona al Comune il volume 'Galateo in comune' e distribuisce statuto e regolamento ai cittadini