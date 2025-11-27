Monteverdi Marittimo la lista civica L’alternativa dona al Comune il volume ' Galateo in comune' e distribuisce statuto e regolamento ai cittadini
Il volume, che resterà a disposizione degli amministratori e della struttura comunale, è pensato come uno strumento operativo per chi lavora ogni giorno nelle istituzioni ma anche come riferimento per i cittadini interessati a capire meglio il funzionamento della macchina pubblica e delle sue. 🔗 Leggi su Pisatoday.it
Argomenti simili trattati di recente
Hai salvato un nuovo articolo - I risultati definitivi per le elezioni amministrative del 2024 nel Comune di Monteverdi Marittimo sono stati resi noti. Lo riporta corriere.it