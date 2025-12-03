San Paolo parte la rimozione dei cassonetti interrati | Intervento da 500mila euro
I cassonetti a scomparsa spariranno da via della Villa di Lucina. Sono in partenza gli interventi di rimozione dei 13 cassonetti distribuiti su tre siti lungo la strada. Gli interventi, finanziati grazie a uno stanziamento di 500mila euro previsti nel bilancio comunale, si concluderanno entro 170. 🔗 Leggi su Romatoday.it
