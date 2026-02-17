Via Fiorentina o se finisce ‘sti lavori o s’ha a smette’ de raccontalla

A Via Fiorentina, i lavori sono ormai da mesi fermi e i residenti sono stanchi di aspettare. La causa principale è la lentezza nelle operazioni di completamento, che ha lasciato il cantiere aperto e il traffico congestionato. Alcuni cittadini hanno segnalato che, senza interventi concreti, la situazione rischia di restare così ancora a lungo. La questione si trascina da troppo tempo, e nessuno sembra aver trovato una soluzione definitiva.

Partiamo sempre dai documenti. Il resto è il nostro modo di leggerli? FONTE Comunicato stampa Ar2020 ( Romizi e Barone) Oh via, ora basta davvero. In via Fiorentina son mesi che si vive tra buche, deviazioni, transenne e promesse buttate lì come coriandoli. E la gente – residenti e bottegai – s'è anche un po' stufata di sentirsi raccontare che "va tutto bene" quando di bene, lì, un c'è proprio niente. Lo dicono chiaro e tondo Francesco Romizi, consigliere comunale di Arezzo2020, e Roberto Barone del direttivo: le richieste del Comitato Via Fiorentina son sacrosante. La gente un chiede la luna: vuole sapere che si fa, quando si fa e soprattutto quando si finisce.