Napoli Fringe Festival in scena lo spettacolo ‘Neapolis | se ‘sti ppréte putesseno parlá’
Il Napoli Fringe Festival torna con un nuovo spettacolo: ‘Neapolis: se ‘sti ppréte putesseno parlá’. Organizzata dalla Gente Green APS e sostenuta dal Comune di Napoli, questa rassegna promuove i linguaggi contemporanei delle arti dal vivo. L’appuntamento è il 21 dicembre alle 18 presso la Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, offrendo un’esperienza culturale unica nel cuore della città.
Nell’ambito del Napoli Fringe Festival – rassegna finanziata dal Comune di Napoli e dedicata ai linguaggi contemporanei delle arti dal vivo, direzione artistica Laura Valente – Gente Green APS presenta il 21 dicembre alle ore 18 presso la Chiesa di Sant’Aniello a Caponapoli, Neapolis: se ‘sti. Napolitoday.it
Jamais vu - E45 Napoli Fringe Festival 2015
Napoli Fringe Festival, in scena ’Utòpia per Neapolis’ - Napoli si racconta e si reinventa attraverso il teatro, la musica, la danza e la poesia con Utòpia per Neapolis, progetto artistico prodotto dal Consorzio Utòpia nell’ambito del Napoli Fringe Festival ... napolitoday.it
Fringe Festival Napoli: debutto per i talenti della compagnia Cinemafiction - Ancora una volta il Fringe Festival Napoli si afferma come uno degli appuntamenti culturali più vitali della città, confermandosi vetrina privilegiata per i talenti ... ilmattino.it
Utòpia per Neapolis Progetto artistico del Consorzio Utòpia al Napoli Fringe Festival GIÀ SOLD OUT DA UNA SETTIMANA! Ma non disperare: puoi iscriverti alla lista d’attesa! Un viaggio immersivo tra mito, memoria e futuro Teatro, musica, danza - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.