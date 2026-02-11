Via Fiorentina cittadini furiosi | Basta annunci diteci quando finiscono ‘sti lavori

La strada è bloccata da mesi, ma ancora non si vede la fine dei lavori. I cittadini sono arrabbiati, stanchi di promesse e annunci continui. Chiedono solo di sapere quando potranno tornare a circolare senza problemi. La situazione è ormai diventata una vera e propria telenovela, con poche certezze e tante delusioni.

Via Fiorentina ostaggio del cantiere: promesse a raffica, ma la fine non si vede Qui non è più un cantiere, è una telenovela. Solo che invece delle puntate ci sono le transenne, e al posto del lieto fine ci sono date che slittano come figurine sul tavolo. La pazienza è finita da un pezzo. Il "Comitato Via Fiorentina", guidato da Francesca Chiara Bronzi, non le manda a dire: "Vogliamo certezze su tempi e modalità dei lavori, non annunci". Tradotto: basta chiacchiere, fuori i documenti. Perché il famoso cronoprogramma – quello che dovrebbe dire nero su bianco quando si parte e quando si chiude baracca – nessuno l'ha mai visto.

